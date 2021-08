Lauréat du Grand Prix du Jury et du Prix du Public au dernier Festival de Sundance, CODA (child of deaf adults, soit « enfant né de parents sourds ») est disponible dès maintenant sur Apple TV+. Le film raconte l’histoire de Ruby, une jeune femme qui est la seule personne entendante de sa famille. Ruby désire devenir chanteuse, mais se heurte au projets de ses parents qui préféreraient qu’elle reprenne l’activité familiale (la pêche). Le scénario de CODA est largement inspiré de La Famille Bélier, ce qui est parfaitement logique puisque la société de production américaine a repris les droits d’adaptation du film français.



A l’occasion de la sortie de CODA sur Apple TV+, Apple vient aussi de diffuser le « clip » de l’une des chansons du film. Le morceau « You’re All I Nedd To Get By » est chanté par l’actrice Emilia Jones, qui interprète Ruby à l’écran.