Mélange de Halo (version multijoueurs) et de Portal (les portes de téléportation), le jeu Splitgate a brutalement gagné en popularité ces dernières semaines, passant très rapidement de 10 000 joueurs en ligne… à environ 200 000 ! Disponible sur PC, Xbox et PlayStation, Splitgate a donc fini par émerger (un peu) au milieu des poids lourds du FPS multi que sont Overwatch et Call of, ce qui n’est pas un mince exploit.

Dans Splitgate, les joueurs peuvent passer par des anneaux à la Portal afin de se téléporter d’un endroit à l’autre de la map

Le studio 1047 Games veut profiter de cet avantage et annonce que son shooter PvP sera prochainement disponible sur Switch… et sur mobiles ! Au vu de la puissance des derniers iPhone, il ne fait guère de doutes que le jeu pourra tourner comme une horloge sur les machines équipées d’un A13 ou supérieur (ne comptez pas jouez en 120 fps tout de même).