Kosta Eleftheriou, le développeur de FlickType, annonce la fin pour son clavier destiné à l’Apple Watch. Il explique que cela fait suite à un conflit avec les employés d’Apple qui valident ou rejettent les applications de l’App Store.

Une mise à jour de FlickType a été récemment soumise et celle-ci a été rejetée à neuf reprises par Apple. Le développeur note qu’il s’agissait d’une mise à jour anodine, venant corriger des bugs sans ajouter de nouveauté particulière. Mais Apple refuse de la valider, assurant que le clavier nécessite un accès complet pour fonctionner. Mais le développeur de l’application assure que ce n’est pas le cas. Il note qu’il avait déjà eu ce problème il y a trois ans, mais avait réussi à faire comprendre à Apple que ça fonctionnait normalement sans l’accès complet. Voilà que l’histoire se répète aujourd’hui.

Des discussions ont eu lieu entre Kosta Eleftheriou et Apple pour faire avancer cette histoire de mise à jour pour FlickType, mais le fabricant d’iPhone ferait la sourde oreille depuis quelques jours. Aussi, le développeur a tenté de faire valider des pré-versions sur TestFligt, mais Apple les rejette là aussi. Au vu de la situation, le développeur préfère abandonner FlickType et l’application ne recevra plus de mises à jour.

It's with a heavy heart today that we're announcing the discontinuation of our award-winning iPhone keyboard for blind users.

Apple has thrown us obstacle after obstacle for years while we try to provide an app to improve people's lives, and we can no longer endure their abuse. pic.twitter.com/cH1HCQzeP1

— FlickType Watch Keyboard (@FlickType) August 16, 2021