Porte-étendard du genre jeu d’aventure narratif tendance « walking simulator », What Remains of Edith Finch débarque tranquillement sur iOS (Lien App Store – 4,99 euros – iPhone/iPad). Le jeu du studio Giant Sparrow se joue à la façon d’une balade à fois dramatique et fantastique dans les souvenirs de famille des Finch. Edith Junior (17 ans) mène l’enquête pour recomposer l’histoire de son arrière grand-mère « Edie » (diminutif d’Edit). Edie l’ancêtre avait quitté sa Norvège natale pour venir s’installer aux Etats-Unis. L’épopée américaine des Finch est une succession quasi ininterrompue de drames, de morts plus ou moins inexpliquées (plutôt plus que moins) que le joueur va découvrir à chaque fois à travers les yeux du malheureux protagoniste. Une merveille de récit.

A noter aussi que l’éditeur du jeu, Annapurna Interactive, solde en ce moment même tous ses titres disponibles sur l’App Store, à l’instar de Donut County (1.99 euro), Florence (0.99 euro), Flower (0.99 euro), Gone Home (1.99 euro), Gorogoa (0.99 euro), If Found… (2.99 euros), Journey (1.99 euro), Telling Lies (2.99 euro), The Unfinished Swan (2.99 euro). Tous ces titres sans exception sont des petits bijoux, alors … foncez.