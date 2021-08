Adobe met à jour Photoshop aussi bien sur iPad que sur Mac avec l’ajout de quelques nouveautés. Il est notamment question de la baguette magique et de la projection de la zone de travail sur la tablette.

La baguette magique, un outil Photoshop classique et largement plébiscité est à présent disponible sur iPad. Il vous permet de procéder à des retouches plus précises en sélectionnant rapidement les objets, tons et couleurs d’une image et en les modifiant séparément. Pour ce qui est de la projection de la zone de travail, elle permet de partager votre zone de travail et les designs qu’elle contient sur un moniteur externe en activant l’option « Projection du canevas » dans les paramètres de l’application et en connectant votre iPad à un moniteur externe en USB-C ou HDMI. Il y a également l’outil correcteur qui fait ses débuts.

Pour Photoshop sur Mac et Windows, Adobe améliore la fonction de remplacement de ciel, en ajoutant de nouveaux ciels parmi lesquels choisir et la possibilité d’importer jusqu’à 5 000 ciels à la fois. Parmi les autres nouveautés, citons un mouvement de poignée de Bézier pour la fonction « Transformation Déformation », des améliorations apportées aux filtres neuronaux, un panneau Découvrir qui facilite la recherche d’outils, de flux de travail et d’éléments de menu.