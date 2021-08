Apple renouvelle Carpool Karaoke pour une saison 5 et la bascule sur Apple TV+

Apple a commandé une saison 5 de sa série Carpool Karaoke. Le programme va au passage changer de lieu de diffusion. Celui que l’on retrouvait dans l’application Apple TV et sur Apple Music va basculer sur Apple TV+.

À ce jour, les quatre premières saisons restent disponibles depuis l’application Apple TV et sur Apple Music. Mais quand la saison 5 de Carpool Karaoke fera ses débuts, tout le programme va débarquer sur Apple TV+. Il n’y a pour l’instant pas de date pour la prochaine saison. Il n’y a pas non plus d’information sur le casting.

Carpool Karaoke était à l’origine un morceau de l’émission de James Corden, diffusée à la télévision. James Corden était accompagné d’un chanteur ou d’une chanteuse dans une voiture. Il roulait dans la ville tout en faisant une interview et en chantant avec l’artiste. Ce programme fut un joli succès sur YouTube (où il était rediffusé) avec des dizaines de millions de vues selon les invités.

Apple a récupéré les droits et a fait quelques modifications au passage. James Corden n’est plus là et les célébrités peuvent sortir de la voiture pour faire une activité. De plus, Apple ne se limite plus aux chanteurs et chanteuses. On retrouve des épisodes avec des acteurs, des sportifs et plus encore.