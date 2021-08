Un Apple-1 parfaitement fonctionnel et avec une coque-clavier en bois de Koa sera proposé aux enchères le 1er novembre prochain. Cette relique remarquablement conservée est l’un des 6 modèles ultra rares d’apple-1 avec une coque en bois de Koa. Ce modèle a été acheté en 1977 par un professeur d’électronique et revendu dans la foulée à un étudiant. Outre l’Apple-1 et son bois de Koa, le lot comprend aussi la carte mère, le moniteur (d’époque), le clavier (toujours d’époque), deux cassettes ainsi qu’une copie « Xerox » du manuel d’origine.

Cet Apple-1 exceptionnel sera donc proposé aux enchères « Post-war & Contemporary Art + Design » le 1er novembre prochain. Aucune enchère de départ n’a encore été annoncée. On rappellera ici pour finir que les enchères d’Apple-1 peuvent atteindre des sommes absolument folles. Ainsi en 2019, un modèle d’Apple-1 (encore une fois fonctionnel) avait été vendu à une enchère Christie pour 471000 dollars.