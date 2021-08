Un nouveau jeu est annoncé pour Apple Arcade, il s’agit de Temple Run: Puzzle Adventure. Il n’y a pas encore une date de sortie précise. Il est seulement question du message « arrive bientôt ».

Voici la description de Temple Run: Puzzle Adventure :

Coming Soon to Apple Arcade:

Temple Run: Puzzle Adventure

There’s a demon monkey on the loose! Play @TempleRun like never before as you conquer match-3 puzzles in search of Golden Idol treasures. Just don’t let the 🐒 catch you! 🙈

⏰ Set a reminder: https://t.co/BolMOllIvZ pic.twitter.com/tD80IyotiJ

— Apple Arcade (@AppleArcade) August 17, 2021