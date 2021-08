Shining Force: Heroes of Light and Darkness s’annonce sur mobile pour 2022, et Sega vient enfin de diffuser le premier trailer de gameplay. Autant ne pas faire durer le suspens : ça envoie du bois ! Le gameplay dans son ensemble est très classique et largement hérité de celui des JRPG des années 80-90, mais la direction artistique est totalement « modernisée », sans compter des combats au tour par tour absolument superbes et qui ressemblent à de l’anime ! On ne s’attendait pas à grand chose après l’annonce de Sega, mais ce trailer aura largement suffi à placer le titre sur la liste de nos plus grosses attentes mobiles !



Shining Force: Heroes of Light and Darkness sera disponible dans l’App Store durant le premier semestre 2022. Espérons seulement que les aspects freemium (le jeu est un free-to-play) et le modèle de monétisation ne viendront pas gâcher les belles promesses entrevues dans le trailer.