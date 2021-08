Plan B From Outer Space (1959) est un célèbre film culte et magnifiquement raté de l’excentrique Ed Wood (qui a eu droit à un film biographique très romancé de Tim Burton). « Le pire film jamais réalisé » a visiblement beaucoup inspiré le studio Robot Pumpkin Games, qui a baptisé son prochain jeu d’aventure Plan B From Outer Space: A Bavarian Odyssey. Comme on peut s’en douter, l’humour le plus absurde est omniprésent, tout comme les références aux nombreux nanards de la S.F (comment ça, un bretzel géant enlevé par des extra-terrestres ?).



Concernant le gameplay, Plan B From Outer Space: A Bavarian Odyssey est essentiellement un jeu d’aventure textuelle avec de jolis illustrations comiques pour stimuler le récit. Le joueur dirige un alien qui s’est crashé en Bavière et fera tout son possible pour retourner sur sa planète. Ce récit comique à choix multiples proposera 19 fins différentes. Plan B From Outer Space: A Bavarian Odyssey débarquera cette année sur iOS (et aussi sur Android et Steam).