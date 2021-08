Wool (Silo en édition française), premier volet du roman post-apo et dystopique de Hugh Howey, va bientôt être adapté sous forme de série dramatique pour la plateforme Apple TV+. Au mois de mai dernier, l’actrice suédoise Rebecca Ferguson a rejoint le casting de Wool afin d’interpréter l’ingénieure Juliette, soit l’un des rôles principaux de la série, et l’on apprend aujourd’hui que l’oscarisé Tim Robbins (L’Echelle de Jacob, Les Evadés, Mystic River) interprètera le rôle de Bernard, le directeur informatique d’un Silo géant dans lequel se terre une humanité devenue obsédée par des règles ultra rigides.

La série Wool a été écrite par Graham Yost (scénariste du film Speed et de plusieurs épisodes de Band of Btothers) et sera réalisée par Morten Tyldum (Headhunters, Imitation Game). AMC (The Walking Dead) gère la production et Apple a donc payé pour obtenir les droits exclusifs de diffusion.