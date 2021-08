Rush Rally Origins (Lien App Store – 4,99 euros – iPhone/iPad) acte la rencontre improbable entre le top down racing (généralement arcade) et des modèles dynamiques de voiture vraiment réalistes. Le jeu du studio Brownmonster propose 36 courses uniques dans des environnements variés ( neige, gravier, terre battue, boue, bitume), la gestion météo, deux modes de jeux (Contre la Montre et Course), le tout dans une technique absolument irréprochable (60 ips voire 120 ips sur les appareils les plus puissants).

Ne parlons même pas de la qualité générale des graphismes, vraiment de haut niveau (particules, effets de lumière, rendu et textures au sol, etc.) Concernant le gameplay, il sera même possible de rivaliser avec la voiture fantôme d’autres joueurs de Rush Rally Origins !

On notera enfin les options de customisation de l’interface, vraiment bienvenues (taille et positionnement des boutons) ainsi que la prise en charge des manettes Mfi ou Xbox/PlayStation.