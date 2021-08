Tesla Force (Lien App Store – 5,99 euros – iPhone/iPad) est un superbe top down shooter qui place le joueur aux commandes de personnages historiques célèbres comme Nikola Tesla, Marie Curie, H.P. Lovecraft, ou Mary Shelley (l’auteur de Frankenstein). Débordant de power-ups, de gadgets steampunks et d’armes dévastatrices aux effets quasi pyrotechniques, Tesla Force tient souvent du rogue-lite, d’autant plus que chaque niveau est généré de façon procédurale.

L’autre atout du jeu est sans aucun doute son enrobage graphique (moins joli que The Ascent, mais tout de même…) et sa galerie de monstres et boss lovecraftiens qui vaut vraiment le coup d’œil. Quant au gameplay, il est parfaitement réactif, y compris à l’écran tactile. Malheureusement, les manettes physiques ne sont pas prises en charge, ce qui est tout de même un peu dommage pour ce type de jeu. Malgré ce petit reproche, le jeu du studio 10tons vaut vraiment qu’on s’y attarde…