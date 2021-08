Est-ce le début de l’offensive Netflix dans le monde du jeu vidéo ? Toujours est-il que le studio Action Square vient d’annoncer Kingdom: The Blood, un action-RPG inspiré de la série Netflix à succès Kingdom. Le teaser ne montre aucune phase de jeu (pas même une vraie cinématique), mais selon toute logique donc, Kingdom: The Blood devrait situer son action durant la Dynastie coréenne des Joseon, en 1600 après J.C. Il devrait y avoir aussi son lot de morts vivants puisque la série joue le mélange (assez subtil finalement) entre le film d’épée asiatique (classique) et le film de zombie.



Sur le plan technique, le jeu sera développé sur le moteur Unreal Engine 4, ce qui devrait nous assurer un rendu graphique satisfaisant (surtout sur mobile). Dans la liste des mauvaises nouvelles, on note tout de même que ce Kingdom: the Blood sera un free-to-play, et ça, c’est presqu’aussi dégueu qu’un zombie affamé… Kingdom: The Blood sortira sur iOS et Android… à une date indéterminée.