Lisa Jackson, Vice-présidente des initiatives environnementales chez Apple, vient de changer sa photo de profil sur son compte Twitter. Et à bien y regarder de près, ce cliché de profil montre clairement qu’une keynote est actuellement en cours de tournage chez Apple. En arrière plan, on distingue en effet du matériel vidéo (trépieds, panneaux Leds pour l’éclairage, grosses caisses de transports, etc.). Du reste, la salle où se trouve la SVP (située dans l’Apple Park) est entièrement dédiée aux tournages de vidéos. Nul doute donc que la keynote sera une nouvelle fois préenregistrée, l’épidémie de Covid-19 redoublant d’intensité aux Etats-Unis (près de 1000 décès quotidiens).

Et puisque on en est à parler de la keynote de septembre, il est bon de rapeller que les rumeurs tablent sur la date du 24. Apple devrait en profiter pour nous parler de sa prochaine gamme d’iPhone 13 et 13 Pro, de l’Apple Watch Series 7, et peut-être glisser un One More Thing sur un Mac mini équipé d’un processeur M1X.