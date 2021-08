Les appels audio et vidéo font leur retour dans l’application principale de Facebook, après avoir été dans Messenger depuis 2014. Le changement est déjà en place dans certains pays en tant que test.

Certains utilisateurs sont d’ores et déjà en mesure de passer des appels audio ou vidéo au sein de l’application de Facebook. Plus besoin de passer par Messenger pour réaliser cette opération. Le réseau social explique qu’il veut faciliter la tâche aux utilisateurs et leur éviter de faire des va-et-vient réguliers entre son application et Messenger pour passer un appel.

Facebook et Messenger formaient auparavant une seule et même application. Mais en 2014, le réseau social a décidé de les scinder en deux applications distinctes et a supprimé la fonctionnalité Messenger de l’application Facebook. Les utilisateurs étaient obligés de télécharger l’application Messenger pour envoyer des messages privés à d’autres utilisateurs ou pour passer des appels en utilisant la plateforme.

Connor Hayes, directeur de la gestion des produits de Messenger, a déclaré que Facebook commence à considérer Messenger comme un service plutôt que comme une application autonome. « Vous allez commencer à voir un peu plus de cela au fil du temps », a indiqué le responsable à Bloomberg. Selon ses dires, Messenger est le « tissu conjonctif » qui permet aux gens de communiquer, quel que soit le service qu’ils utilisent. Facebook pense qu’une infrastructure de messagerie unifiée permettra à ses utilisateurs de rester engagés dans son écosystème plutôt que d’utiliser des messageries alternatives comme iMessage, Telegram ou Signal.