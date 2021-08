Supercell, géant du jeu mobile (et qui appartient désormais à Tencent), s’est fait un nom avec ses jeux compétitifs et blindés de lootboxes pas toujours très « réglos ». Après les succès phénoménaux de Clash of Clans et de Clash Royale, le studio prépare la sortie d’Everdale, un city-builder entièrement basé sur un gameplay sans stress de type collaboratif. Dans Everdale, il sera ainsi impossible de lancer des raids sur une cité voisine ou de jouer au traitre de service. L’objectif du jeu sera plus global puisqu’il s’agira d’enrichir et de faire progresser son petit hameau vers un village, puis du village à la ville, le tout dans une ambiance beaucoup plus proche d’Animal Crossing que de Clash of Clans.



Les graphismes du jeu sont vraiment jolis et mignons tout plein (ce qui n’étonne pas venant de Supercell). Everdale est prêt, mais Supercell préfère visiblement évlauer le robustesse des serveurs et chasser les derniers bugs avec un lancement limité pour l’instant à certains pays (soft launch). Le jeu est donc disponible dans les App Store du Canada, de l’Angleterre, des pays nordiques, de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, des Philippines, de Singapour et de Hong-Kong. Everdale devrait donc débarquer d’ici quelques semaines au plus tard dans les App Store européens.