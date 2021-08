La saison 2 de Ted Lasso est blindée de petites vannes lancées en douce. Dans l’un des épisodes, ce cher Higgins vanne le rachat en 2020 du club écossais Wrexham AFC par les inénarrables Ryan Reynolds et Rob McElhenney. Higgins fait mine de remettre en doute ce rachat : « Je ne peux pas dire si c’est une blague ou non”. Ni une ni deux, Ryan Reynolds et Rob McElhenney se sont fendus d’une réponse aussi drôle qu’originale. Dans une longue missive, nos deux compères estiment que ça en est trop :« nous devons insister pour que vous cessiez de remettre en question notre dévouement à l’égard du club, de ses fans et de la communauté de Wrexham ». Et menacent : Apple n’évitera les poursuites judiciaires qu’avec une « réparation », soit… une caisse remplie des fameux biscuits de Ted Lasso !

Beau joueur face à cette demande un spéciale, Apple TV+ a répondu que les équipes juridiques étaient déjà au taquet. Quelques minutes plus tard, la plateforme confirmera que « Les biscuits sont en chemin« .

On notera enfin que cette fausse missive de réclamation nous rappelle incidemment que Rob McElhenney n’est autre que le co-producteur, réalisateur et interprète de la série comique Mythic Quest sur Apple TV+. La saison 2 de Ted Lasso est disponible sur Apple TV+.