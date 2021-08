L‘iPad est aussi un outil de formation et de pédagogie, ce qui explique sans doute qu’Apple livre sa tablette par brouettes à de nombreux établissements scolaires américains. Dans le cadre de son programme MadeOniPad, Apple vient de lancer 3 nouveaux modules de formation à destination de la communauté Apple Teacher, des modules présentés sous la forme de défis créatifs. En fait, les trois défis proposés concernent l’utilisation d’outils que les profs pourront mettre à profit dans le cadre de leur profession. Ainsi, on trouve un tuto pour l’utilisation d’un écran vert avec l’iPad (pour des incrust de fonds), un autre pour l’enregistrement des voix et l’édition du son dans les Podcasts (toujours via l’iPad), et autre encore pour animer un histoire dans Keynote (en utilisant le stylet Apple Pencil).

Back to school planning? We’ve got you covered. Starting next week keep your 👀 and 🧠 here for our new creativity challenge series. #MadeOniPad #EveryoneCanCreate pic.twitter.com/MMqaki5JLd

— Apple Education (@AppleEDU) August 21, 2021