Il ne manque pas de raisons pour vouloir déverrouiller un iPhone récalcitrant : votre ado ne se souvient plus de son code, l’iPhone que vous avez acheté d’occasion s’est reverrouillé avec le code/identifiant de l’ancien propriétaire, ou bien encore votre iPhone est désactivé et vous demande de vous connecter à iTunes … alors que vous ne disposez plus de l’ordinateur avec lequel vous avez justement fait la synchronisation iTunes. Pour toutes ces raisons, et bien d’autres, il y a Tenorshare 4uKey, un outil logiciel vraiment malin qui permet de contourner les verrouillages d’activation sur l’iPhone, l’iPad et l’iPad Touch (sans mdp ou code).

On ne fait pas plus simple comme interface

Dans quelques cas donc, il peut être nécessaire de réinitialiser un iPhone sans code. Cela tombe « bien », la réinitialisation d’iPhone sans code, c’est l’une des principales fonctions de Tenorshare 4uKey. La procédure est simple : après avoir mis bien au chaud une sauvegarde du contenu de l’iPhone (très important), installé Tenorshare 4uKey sur votre Mac ou votre PC, connecté l’iPhone à l’ordinateur via USB, puis téléchargé la dernière version d’iOS sur la bécane (en ayant pris soin de bien choisir l’emplacement cible), vous n’avez alors plus qu’à cliquer sur… « Commencer ». Et c’est tout (je veux dire, VRAIMENT tout).

L’iPhone sera restauré bien sûr avec les paramètres par défaut, mais si vous avez fait une sauvegarde (il FAUT la faire), vous récupèrerez un iPhone avec vos propres apps, paramètres et vos données principales. Cette technique permet de reprendre la main sur l’iPhone sans code d’accès, et sans iTunes (restauration DFU). Et cela marche bien sûr avec tous les iPhone sous iOS à partir de l’iPhone 8. A noter que la procédure est quasi identique lorsqu’il s’agit uniquement de déverrouiller son iPhone sans code. Les prérequis sont les mêmes (sauvegarde de l’iPhone, installation du logiciel, iPhone vers PC via USB, téléchargement de la dernière version d’iOS), et là encore, il suffit de cliquer sur un seul bouton pour lancer la procédure. Forcément, l’iPhone déverrouillé sera expurgé de l’intégralité de son contenu, mais si la sauvegarde de l’iPhone a bien été faite… vous connaissez déjà la chanson.

Tenorshare 4uKey est l’un des rares outils à pouvoir contourner l’écran de verrouillage et le MDM de l’iPhone en quelques minutes à peine, le tout sans code, sans iTunes, et sans même un accès à iCloud. Vraiment fortiche ! En résumé, ce super logiciel permet de :

Supprimer le code d’accès à 4 ou 6 chiffres ainsi que le « verrou » Touch ID et Face ID de l’iPhone / iPad / iPod Touch

Supprimer l’identifiant Apple sans mot de passe

Contourner le MDM (gestion des appareils mobiles) et supprimer le profil MDM

Supprimer le code de Temps d’écran en seulement quelques secondes (sur la version Mac uniquement)

Restaurer l’iPhone/iPad désactivé sans iTunes ni iCloud

TenorShare 4uKey peut être téléchargé en version gratuite (Windows ou macOS) ou payante (Windows ou macOS toujours).

[Sponso]