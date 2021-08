Marvel Future Revolution (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) se présente comme un Action-RPG en monde ouvert bénéficiant d’un niveau de réalisation digne des rares AAA sur mobile. Les graphismes sous moteur Unreal Engine envoient en effet du pâté , les coups spéciaux des super-héros (et super villains) sont spectaculaires à souhait et les cinématiques valent bien celles de nombre de jeux consoles. Le joueur pourra créer son propre super héros Marvel à partir des éléments cosmétiques d’autres super-héros célèbres et participer à des missions annexes (« inspirées des moments clefs de l’univers Marvel ») et à un mode campagne que le studio Netmarble nous promet palpitant (à voir…).



Le scénario tient en une ligne :« Rejoignez la Division Omega et sauvez la Terre de la menace que fait peser la Convergence ! », ce qui a au moins le mérite d’être clair. Il sera aussi possible d’effectuer des missions en collaboration avec d’autres joueurs, mais le jeu n’est pas présenté comme un réel MMORPG. Bref, ce Marvel Future Revolution a l’air pas si mal tout de même, et on va s’empresser de tester tout ça de notre côté…