Apple TV+ a commandé The Changeling, une nouvelle série qui se base sur le livre éponyme de Victor LaValle. LaKeith Stanfield sera l’acteur principal du programme. Il sera également l’un des producteurs.

The Changeling sera une série dramatique. Le programme est présenté comme un conte de fées pour adultes. Une histoire d’horreur, une fable sur la parentalité et une odyssée périlleuse dans un New York dont vous ne soupçonniez pas l’existence. Le personnage principal du livre, Apollo Kagwa, est un marchand de livres anciens qui commence à s’installer dans sa nouvelle vie de père dévoué lorsque sa femme Emma commence à agir bizarrement et finit par disparaître. Il rencontre un mystérieux étranger qui lui donne des informations sur l’endroit où se trouve Emma et se lance dans une quête pour la retrouver.

LaKeith Stanfield a joué dans plusieurs films, dont NWA: Straight Outta Compton, Get Out, Judas and the Black Messiah ou encore À couteaux tirés. Il n’y a pour l’instant pas d’autres informations sur le reste du casting ou sur la date de sortie de The Changeling sur Apple TV+.

La série sera écrite et adaptée par Kelly Marcel, qui a travaillé sur Cruella, Venom et Venom : Let There Be Carnage. Elle sera également la showrunneuse et productrice exécutive. Melina Matsoukas sera la réalisatrice et une productrice exécutive de la série.