A la fois puzzle-game et jeu narratif, Behind the Frame: The Finest Scenery (Lien App Store – 4,99 euros – iPhone/iPad) atterrit en douceur sur nos iPhone. Le jeu des studios Akupara Games et Silver Lining Studio s’inspire éhontément de la direction artistique de l’illustre studio Ghibli, mais on ne lui en fera pas le reproche tant la finesse du dessin et la beauté des animations confèrent à l’ensemble une atmosphère unique. Le joueur devra ici aider une jeune femme à terminer sa première oeuvre. L’artiste peintre a pour seule compagnie un chat roux tout mignon, et un vieux peintre barbu plein de sagesse qui habite la maison d’en face.



Behind the Frame: The Finest Scenery devait initialement sortir sur iOS le 26 août, mais la bonne fée du bug a fait en sorte que ce petit bijou soit disponible dès à présent. Ceux qui cherchent des jeux un peu plus originaux que d’habitude auraient bien tort de se priver…