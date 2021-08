La cérémonie des Creative Arts Emmy Awards se tiendra les 11 et 12 septembre prochains à Los Angeles. Cette 73ème édition livre déjà ses premiers vainqueurs, soit les prix du jury dans les catégories Animation, Costume, Interactive Programming et Motion Design. Et cette année, deux séries Apple TV+ ont été récompensées : l’expérience interactive For All Mankind: Time Capsule, une app interactive et en rééalité augmentée sur la série a reçu l’Emmy Awards dans la catégorie Outstanding Innovation in Interactive Programming. L’un des membres du jury note à ce titre que « L’excellent travail sur For All Mankind met en valeur la puissance d’une histoire interactive et immersive pour offrir une expérience unique au public ».

La série audio Calls, version américaine de la série éponyme de Canal+, a reçu l’Emmy Awards dans la catégorie Outstanding Motion Design. Le jury a estimé que l’usage particulier de l’audio dans cette série « portait vraiment le récit d’une façon qui n’avait jamais été faite par le passé ». Gageons que la cérémonie du 11 et 12 septembre pourrait encor valoir son lot de trophées aux productions Apple TV+.