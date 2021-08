La dernière vidéo de tuto Today at Apple – Creative Projects nous donne quelques conseils pour réaliser des portraits photo un peu particuliers (à l’aide de son iPhone bien sûr). La Creative Pro Jahmyra (une employée d’Apple) et la photographe Sophie Gamand nous livrent leurs petits secrets pour capturer les meilleurs portraits possibles… des animaux de compagnie ! Une fois de plus, les conseils sont plutôt simples (simplistes ?) et relèvent plus du bon sens que d’autres choses : se mettre à hauteur des yeux de l’animal, établir une relation de confiance pour que la bête se sente à l’aise et fasse ressortir sa « personnalité », autant de « méthodes » qui semblent franchement à la portée de tous.

Sophie Garmand nous explique enfin l’importance de la grille (pour bien positionner la tête du toutou sur le cliché) et s’amuse à créer des Gifs (ah, le coup de la grosse truffe du chien en gros plan, on ne l’avait pas vu venir… en fait si). Ceci étant, si votre chat est un gros dormeur qui passe 90% de son temps sur le coussin du salon, réaliser des portraits « expressifs » relèvera toujours de la gageure, bons conseils ou pas.