Apple a fini par abandonner son composant haptique dédié sur les iPhone, ce qui est somme toute plutôt dommage : les retours haptiques étaient vraiment convaincants sur le peu d’apps compatibles. Malgré cet échec relatif, l’haptique n’a peut-être pas dit son dernier mot chez Apple, et pourrait même faire une retour inattendu… sur l’iPad. Un brevet applicatif intitulé « Devices, Methods, and Graphical User Interfaces for Providing Haptic Feedback, » décrit une nouvelle technologique haptique encore plus précise, qui nécessite à nouveau un composant spécialisé à cette tâche.

Cette fois, Apple envisage une réponse haptique pour les manipulations de base de l’interface, comme le pincer pour zoomer, le déplacement d’une icone d’app, la création d’un répertoire, etc. Le retour haptique pourrait indiquer que telle ou telle fonction de routine a bien été effectuée (drag and drop par exemple). Le retour haptique serait aussi utilisé pour un meilleur contrôle du volume audio. Le brevet s’illustre avec plusieurs exemples, la plupart sur un iPad. De là à imaginer une technologie de retour de force sur une prochaine génération d’iPad Pro…