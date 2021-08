Apple sort le casting 5 étoiles pour Ghosted, une production des studios Skydance pour le compte d’Apple TV+. Film d’action teinté de drama romantique, Ghosted aura pour vedettes principales Chris Evans (Defending Jacobs, Snowpiercer, Captain America) et Scarlett Johansson (Black Widow, Match Point, Lost in Translation), soit deux pointures d’Hollywood hyper « bankable ». Ce nouveau métrage sera réalisé par Dexter Fletcher, à qui l’on doit Rocketman (film biographique sur la vie d’Elton John), et qui est aussi en charge du troisième opus de Sherlock Holmes.

Les annonces en cascade pour Apple TV+ prouvent en tout cas que la firme de Cupertino pousse très fort pour doter son service par abonnement d’un volume de contenus à même de concurrencer les ténors du secteur (Netflix, Amazon Prime Video, Disney+). Il n’est pas certain que cela soit suffisant sans back-catalog, mais au moins ne pourra t-on pas dire qu’Apple ne se donne pas les moyens de réussir…