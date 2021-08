Apple TV+ détaille aujourd’hui The Problem With Jon Stewart, un nouveau programme qui sortira le 30 septembre. Cette date est intéressante parce que c’est un jeudi et les nouveautés sur le service de streaming arrivent normalement les vendredis. Nous avons aussi le droit à une bande-annonce.

The Problem With Jon Stewart est une série de plusieurs saisons, consacrée à un seul sujet, qui nous plonge dans les problèmes qui nous touchent le plus. Dans ce programme, Jon Stewart s’entretiendra avec les personnes touchées par le problème, ainsi qu’avec celles qui ont contribué à le créer. Ensemble, ils discuteront d’un chemin plus productif vers l’action. Le podcast qui accompagne la série prolongera la conversation de chaque épisode, avec des membres de l’équipe de l’émission qui proposeront des entretiens avec des activistes de l’espace, les faits sur la question… et beaucoup de blagues.

Un nouvel épisode de The Problem with Jon Stewart suivra sur Apple TV+ toutes les deux semaines à partir du 30 septembre. Le premier épisode du podcast sera également lancé le 30 septembre, et de nouveaux épisodes seront diffusés chaque semaine.

Jon Stewart ne dit pas grand-chose aux Européens, sauf pour ceux qui s’intéressent à la télévision américaine. En effet, le principal intéressé est un animateur de télévision qui a présenté The Daily Show pendant 16 ans. Il s’agissait d’une parodie de journal télévisé et le succès fut au rendez-vous. Concernant Apple, Jon Stewart a signé un accord de plusieurs années pour du contenu sur Apple TV+.