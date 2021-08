Les arbres ne montent pas au ciel, et l’App Store non plus. Si l’on en croit le dernier rapport de SensorTower, l’App Store a enregistré des gains impressionnants sur le premier semestre de l’année 2021. Avec 41,5 milliards de recettes, la boutique pommée surclasse toujours de très loin son concurrent direct, le Google Play Store (23,4 milliards de dollars engrangés), mais un constat un peu moins plaisant s’impose : la croissance a en effet fortement ralenti d’une année sur l’autre, passant de près de +40% à +22,05%. Le Google Play Store progresse même un peu plus vite en terme de revenus (+30%).

Au global, l’App Store et le Play Store ont cumulé 64,9 milliards de recettes (dont 30% environ reviennent à Apple et Google) et affiché des résultats en croissance de 24,8%. La croissance soutenue des boutiques applicatives est bien évidemment portée par la pandémie de COVID-19 toujours en cours, et sans surprise, c’est le secteur du jeu vidéo qui profite le plus de ce contexte particulier (10,32 milliards de dollars). Toujours selon SensorTower, les trois apps qui rapportent le plus sont TikTok (qui frôle le milliard de dollars à lui seul !), YouTube (564 millions de dollars) et Tinder (520 millions de dollars).