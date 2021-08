Les jeux sans objectifs fixés à l’avance, sans tuto et qui laissent le joueur dans le flou total, ce n’est pas forcément le signe d’un game design défaillant. Les jeux de type escape-room (comme l’excellente serie The Rooms) ont de plus en plus de succès même s’ils s’adressent sans doute à une catégorie bien particulière de joueurs. Nauticrawl: 20,000 Atmospheres vous placera aux commandes d’un engin mécanique… que vous ne savez même pas piloter ! En fait le joueur devra avancer à tâtons, utiliser tel ou tel instrument de bord pour voir ce qui se passe avant de synthétiser le tout pour trouver un début de bribe de solution.

Outre ce game design très particulier, le jeu du studio Spare Parts Oasis brille aussi par son design tout court : les graphismes du jeu sont extrêmement soignés, et il en va de même pour la partie sonore. A la fois puzzle game, escape-room et jeu d’ambiance avec une forte teneur narrative, Nauticrawl: 20,000 Atmospheres a aussi la réputation d’être particulièrement ardu (le jeu est déjà disponible sur PC). Nauticrawl: 20,000 Atmospheres sera disponible dans l’App Store le 23 septembre prochain au prix de 5 euros.