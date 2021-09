Sparklite, superbe roguelike-aventure du studio Playdigious, s’annonce sur iOS deux ans après sa sortie sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch, et PC. Avec sa DA mignonne à croquer et son système de jeu addictif, Sparklite s’est taillé une solide réputation auprès des amateurs du genre. Les joueurs iOS pourront bientôt parcourir les contrées colorées de Geodia et éliminer les titans de l’industrie minière grâce à la puissance du Sparklite. Le gameplay mélange des phases d’exploration-rogue (récolte de Sparklite), de l’aventure et bien sûr de l’action avec même de vrais combats contre des gros boss bien vénères.

On notera aussi la grande qualité de la BO signée Dale North (Wizard of Legend), qui replonge instantanément dans l’ambiance de l’ère du 16 bits. Cet incontournable du genre peut déjà être précommandé à cette adresse au prix de 4,99 euros. Ce prix cadeau est une promo (-30%) destinée à ceux qui précommanderont le jeu. Sparklite sera disponible dans l’App Store le 9 novembre prochain.