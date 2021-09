Hybride de jeu de flipper, de shooter et de JRPG, le tout à sauce rétro-gaming, World Flipper s’annonce sur iOS à la date du 8 septembre. Dans World Flipper, l’adresse du joueur permettra d’influer sur le parcours d’une troupe de héros, chacun des personnages disposant de compétences spéciales liées à un élément (feu, eau, air, terre, etc.). Le trailer dévoile un titre sans doute un peu plus complexe que prévu dans ses mécaniques générales de gameplay et de combat : la collecte de ressources sera essentielle, les combos seront possibles et l’aspect tactique n’est pas oublié avec par exemple le choix d’unités de soutien.



On trouve aussi la panoplie classique tout JRPG qui se respecte, soit les améliorations de compétences et de niveau, des armes à gogo et des potions/bonus en tous genres.

On notera enfin que le jeu a été développé par Citail, une filiale du studio Cygames (Yoku’s Island Express).