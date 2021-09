Si l’on en croit les sources bien informées de DigiTimes, Apple souhaiterait démarrer la production de son Apple Car au plus tard en 2024. Le californien serait actuellement en pleines discussions avec des fournisseurs japonais et asiatiques, dont Toyota, LG Electronics et SK Group.

Le projet Apple Car ressemble à un véritable serpent de mer, les bruits de couloir indiquant tantôt une accélération du projet… ou son annulation pure et simple. Certains analystes croient savoir qu’Apple chercherait à maitriser jusqu’au moindre boulon de son Apple car tandis que d’autres parient sur un partenariat entre Apple et un grand constructeur.

Rien ne semble encore joué à l’heure actuelle, ce qui incite à prendre l’info de DigiTimes avec le recul nécessaire… On voit mal en effet comment Apple pourrait résoudre ses besoins en logistiques d’ici 3 ans à peine. A moins bien sûr que 2024 corresponde à l’année de présentation du modèle, la commercialisation étant décalée sur l’année suivante (voire en 2026).