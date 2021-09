La troisième saison de la série Dickinson démarrera le 5 novembre prochain sur Apple TV+. Cette saison sera aussi la dernière. La créatrice et showrunner de la série, Alena Smith, a confirmé l’info dans les colonnes de Variety : « Quand j’ai décidé de faire ‘Dickinson’, j’ai envisagé ce spectacle comme un voyage de trois saisons qui raconterait d’une toute nouvelle manière l’histoire des origines de la plus grande poétesse américaine, tout en soulignant la pertinence et la résonance d’Emily dans notre société d’aujourd’hui ».



Le trailer de la troisième saison semble indiquer un final plus sombre et plus « mature » que les deux saisons précédentes. L’âge adulte pour Emily ?

Alena Smith remercie ensuite l’actrice Hailee Steinfeld (il est vrai épatante dans le role d’Emily) ainsi que le reste du cast et l’équipe de tournage. La réalisatrice termine par un souhait, celui de pouvoir travailler sur un autre projet pour le compte d’Apple TV+.