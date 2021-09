Désormais complet avec ses deux parties réunies (entre 60 et 80 heures de jeu au global), Fantasian est de très loin le meilleur JRPG d’Apple Arcade, et l’un des tous meilleurs jeux du service. Le jeu de Sakaguchi (créateur de la saga Final Fantasy) a été entièrement réalisé avec des décors en dur, des dioramas sur lesquels les personnages ont été incrustés. Le rendu visuel obtenu grâce à ce procédé est absolument unique. On aurait pu penser que le choix de vrais décors pouvait limiter certains effets spéciaux, mais ce n’est pas vraiment le cas. Une vidéo sur les coulisses du « tournage » démontre en effet le savoir faire de la team Mistwalker lors de la réalisation de la séquence finale.



Et pour que l’effet soit le plus saisissant possible, Sakaguchi a choisi de littéralement faire péter le décor, l’explosion étant filmée avec une caméra à fréquence d’image ultra rapide. On ne vous en dira pas plus pour ne pas vous spoiler, mais une redite tout de même : si vous n’avez pas encore joué à Fantasian, il est vraiment temps de s’y mettre…