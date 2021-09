Apple a fait quelques cadeaux à certains employés. Il n’y a pas d’iPhone gratuits, nous ne sommes pas à ce niveau. Nous en sommes très loin en réalité. Il s’agit d’AirTags personnalisés et… des serviettes de bain.

Les employés qui ont travaillé sur l’AirTag ont reçu un cadre comprenant six AirTags personnalisés avec la signature des principaux membres. On retrouve Arian Behzadi, Christine Franco, Corey Wang, Frank de Jong, Marcel van Os et Nicole Ryan. Le centre du cadre dispose de l’arrière d’un AirTag avec le logo d’Apple.

Les autres employés de l’entreprise qui ont réussi le défi sportif et ont complété leurs anneaux sur l’Apple Watch ont reçu trois serviettes de bain avec le logo de l’application Forme. En comparaison, les cadeaux les années précédentes étaient des bracelets personnalisés pour l’Apple Watch.

Voici le message qui accompagne les serviettes de bain :