Apple TV+ a bloqué les droits pour le documentaire The Fight Before Christmas. La plateforme de streaming le diffusera le 26 novembre prochain, selon Deadline.

The Fight Before Christmas raconte l’histoire de l’avocat Jeremy Morris, qui est obsédé par Noël et a planifié le plus grand événement communautaire de Noël en Amérique. Ses projets pour Noël tombent à l’eau lorsque l’association des propriétaires lui dit que son événement est contraire aux règles du quartier. Il s’ensuit une lutte entre l’homme et le propriétaire de la maison pour les festivités, et le conflit devient incontrôlable.

C’est le studio Dorothy Street Pictures qui produit The Fight Before Christmas. La réalisation est assurée par Becky Read. Ce sera d’ailleurs son premier projet en tant que réalisateur. Becky Read était jusqu’à présent connu comme étant un « simple » producteur. Il a notamment produit Three Identical Strangers, un film que l’on peut retrouver sur Netflix.

Il n’y a aucune information sur le casting, tout comme il n’y a aucune information sur la durée du documentaire. Il faudra attendre le 26 novembre pour découvrir tous les détails de The Fight Before Christmas sur Apple TV+.