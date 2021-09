Square Enix l’avait certifié : Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero’s Bonds ne serait pas uniquement disponible au Japon. La version mobile du jeu (RPG free-to-play en ligne avec combats en coop possibles), développée par DeNA, a enfin un date de sortie. Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero’s Bonds sera donc disponible dans l’App Store le 28 septembre prochain, et le jeu peut déjà être précommandé à cette adresse. Si le gameplay ne semble vraiment pas casser la baraque, DeNA se rattrape sur la réalisation, qui respecte vraiment le style graphique de l’animé.



On rappelle en effet que Dragon Quest The Adventure of Dai est à la fois un manga Shônen et un animé ultra populaire au Japon (47 millions d’exemplaires pour le manga). Le jeu comprendra deux trames narratives différentes dont « Le vestige du dragon », qui suit le récit de la série originale Adventure of Dai, ainsi que La Traversée des liens, qui est une toute nouvelle histoire écrite sous la direction de Riku Sanjo, le scénariste de l’animé et du manga original.