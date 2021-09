Tout a une fin. Apple vient de placer la toute première Apple Watch (Series 0) sur la liste des produits anciens et obsolètes. Apple n’assure plus aucun prise en charge (y compris la dispo de pièces de rechange) pour les appareils de plus de 5 ans, sauf dans certains cas bien précis. L’Apple Watch ayant été lancée sur le marché en 2015, il n’est donc pas étonnant de la voir rejoindre le cimetière des produits Apple (mais si elle fonctionne sur votre poignet, aucune raison de la mettre à la benne bien sûr).

La première Apple Watch n’était pas vraiment une claque au plan technologique, et son lancement un peu compliqué a longtemps servi d’arguments à ceux qui voulaient absolument ranger l’accessoire dans la liste des mégas flops d’Apple. Au final, Apple domine largement la catégorie des montres connectées avec des ventes trimestrielles désormais estimées entre 8 et 10 millions d’unités. Lors de sa prochaine Keynote, Apple dévoilera l’Apple Watch Series 7, qui devrait afficher un nouveau design, un boitier et un écran plus grands, ainsi probablement que de nouvelles fonctions de santé.