Dead Cells (Lien App Store – 8,99 euros – iPhone/iPad), le superbe Roguelite du studio français Motion Twins, aura bientôt droit à un nouveau DLC 4 étoiles. L’extension Fatal Falls sera ainsi le second DLC payant pour le jeu (après The Bad Seed). Déjà disponible depuis le 26 janvier dernier sur consoles et PC, Fatal Falls ajoute une histoire alternative, un nouveau boss, trois nouveaux biomes, huit nouveaux types d’ennemis (Apostate, Compulsive Gravedigger, Stone Warden, etc.), 7 items inédits, 10 nouveaux costumes bien badass pour notre héros (dont une floppée de costumes « épouvantails ») ainsi que 12 nouvelles récompenses. Que les puristes se rassurent, le jeu reste toujours aussi difficile avec ces ajouts (peut-être même encore plus dur).



En bref, il y a vraiment de quoi faire, et cette orgie de contenus justifiera bien les 3,99 euros qui seront demandés pour ce DLC. L’extension Fatal Falls sera disponible au téléchargement le 21 septembre prochain.