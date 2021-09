Apple propose aujourd’hui la bêta 9 (build 19J5346a) de tvOS 15 pour l’Apple TV. Elle débarque une semaine après la précédente et se veut destinée aux développeurs pour l’instant. La bêta publique arrivera plus tard.

Le plus étonnant ici est que la bêta 9 de tvOS 15 est la seule. En effet, Apple ne propose pas une nouvelle version pour iOS 15, iPadOS 15 et watchOS 8 qui restent à la bêta 8. Pour sa part, macOS Monterey est dans un cycle décalé et se maintient à la bêta 6.

Pourquoi une nouvelle version spécifiquement pour tvOS 15 ? Difficile de le dire, Apple ne donne pas d’éléments de réponse. C’est d’autant plus étonnant qu’il y aura la keynote pour l’iPhone 13 le 14 septembre prochain et Apple publiera (normalement) la release candidate d’iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 et tvOS 15 dans la soirée. Apple aurait donc pu attendre encore une semaine. Mais cette bêta 9 est visiblement importante, d’où sa disponibilité aujourd’hui. Les développeurs sont invités à faire des tests pour s’assurer que tout va bien.

Si votre Apple TV est configurée pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Système > Mises à jour de logiciels puis sélectionnez l’option Mettre à jour les logiciels. La bêta 9 va apparaître et vous pourrez lancer le téléchargement et donc l’installation.