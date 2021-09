Apple Arcade fait savoir qu’un nouveau jeu va s’ajouter au catalogue, à savoir Thumper: Pocket Edition+. Il n’y a pas encore une date précise, Apple indique seulement la mention « bientôt disponible ». Il sera disponible sur iPhone et iPad.

Coming Soon to Apple Arcade: Thumper: Pocket Edition+

Zoom into the void at blistering speed. Are you ready to follow the rhythm of a pounding soundtrack straight into danger?

⏰ Set a reminder: https://t.co/1llWn7GKba pic.twitter.com/IOYnP0K9ew

— Apple Arcade (@AppleArcade) September 7, 2021