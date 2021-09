Le light novel « Moi, quand je me réincarne en Slime » (Tensei shitara slime datta ken), adapté aussi en manga et animé, aura bientôt droit à une version jeu video sur les plateformes iOS et Android. Bandai Namco distribuera donc That Time I Got Reincarnated as a Slime : Isekai Memories, un RPG en ligne extrêmement classique sur le plan du gameplay mais qui bénéficie d’une réalisation largement au dessus du manier moyen du genre. Les graphismes sont dignes de l’anime (certains gros coups s’accompagnent de mini cinématiques) et les voix des protagonistes seront doublées par les acteurs de la série !

Le studio d’animation 8-Bit s’est chargé de l’enrobage graphique du titre, et c’est une totale réussite sur ce point. A noter que le jeu suivra globalement les évènements de la première saison de la série, mais que des arcs narratifs alternatifs permettront de découvrir des personnages inédits, comme Gaibru et Shion. That Time I Got Reincarnated as a Slime : Isekai Memories sera disponible sur iOS le 22 novembre prochain (préco à cette adresse).