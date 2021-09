Apple TV+ a détaillé trois programmes familiaux qui seront disponibles dès cet automne en streaming. On retrouve les dates de sortie pour Wolfboy and the Everything Factory, Get Rolling With Otis et Puppy Place.

Wolfboy and the Everything Factory est une série animée avec Joseph Gordon-Levitt comme producteur. Le programme fera ses débuts sur Apple TV+ le 24 septembre prochain. Il y aura 10 épisodes au total. Les spectateurs vont suivre Wolfboy (avec la voix de Kassian Akhtar en anglais), un énergumène rêveur, alors qu’il découvre un royaume étrange au centre de la Terre, où des êtres fantastiques appelés Sprytes créent des objets pour le monde naturel ci-dessus. Voici la bande-annonce :

Get Rolling With Otis suit les aventures d’un sympathique tracteur. Basée sur les livres à succès de Penguin Random House, la série animée est produite par 9 Story Media Group, Brown Bag Media Films, Vince Commisso, Wendy Harris, Loren Long, Darragh O’Connell, Angela C. Santomero et Jane Startz. Elle fera ses débuts sur Apple TV+ le 8 octobre prochain.

Enfin, Puppy Place raconte les aventures de Charles et Lizzie Peterson, frère et sœur amoureux des chiens et des chiots qu’ils accueillent. Le programme est basé sur la série de livres de Scholastic, qui produit la série. Sa date de sortie est le 15 octobre.