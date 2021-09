Avec sa DA à tomber, sa bande musicale inoubliable (composée par le regretté Alec Holowka), et sa galerie de personnages pittoresques, Night in the Woods avait créé l’évènement lors de sa sortie en 2017. Ce chef d’oeuvre indé extrêmement bien écrit, qui fourmille d’idées originales de game design, est désormais disponible sur iOS (Lien App Store – 5,99 euros – iPhone/iPad) à un prix « cadeau » qui plus est !



Le synopsis du jeu devrait vous convaincre de foncer : « Mae Borowski a quitté l’université et elle revient chez elle, dans l’ancienne ville minière de Possum Springs, pour reprendre sa vie d’errance et retrouver les amis qu’elle y a laissés. Mais les choses ont changé. La ville n’est plus la même et ses amis ont grandi et changé. Les feuilles mortes tombent et le vent se fait de plus en plus froid. D’étranges phénomènes se produisent à la tombée de la nuit.

Et il y a quelque chose dans les bois. »