Le jeu de gestion de club Football Manager 2022 (décliné en deux versions assez proches, Football Manager 2022 Touch et Football Manager 2022 Mobile) prend date sur iOS et iPadOS. FM 2022 sera donc disponible dans l’App Store le 9 novembre prochain, mais aussi le même jour sur PC Windows, Mac, Android, ainsi que sur le Xbox Game Pass en day one. Football Manager 2022 Touch sera uniquement disponible sur iPad tandis que Football Manager 2022 Mobile est réservé aux iPhone.

SEGA et Sports Interactive n’ont pour l’instant donné aucune information sur le contenu de cette édition, mais comme d’habitude, il faut s’attendre à une prise en compte assez pointue des derniers transferts (Messi à Paris !), quelques nouveaux paramètres à gérer, et on l’espère, une amélioration de l’affichage du match en cours (qui était vraiment bien sur l’édition 2021, mais avec une belle marge de progression tout de même).