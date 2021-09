Nouvelle version d’un titre indémodable, Zookeeper World affiche ses match-3 cubiques, l’objectif étant ici de récolter des pièces pour créer son propre zoo personnalisé. Ce puzzle game charmant dispose même d’une petite trame narrative (petite) agrémentée de discussions entre plusieurs protagonistes du zoo ou avec le très irascible patron des lieux.

Quant aux animaux du zoo, ils échappent aux catégories biologiques habituelles. On trouve ainsi des Lapins danseurs de Hula, un Singe punk, une Girafe bronzée, un Panda afro, un Fennec Père noël, un Pingouin smoking, un Franken-Lion, un Ours polaire muay thaï (sans blague ?), un Crocodile marin, un Éléphant pancake et un Flamant rose sorcier.

Attention aussi au Mecha boss qui attaquera votre zoo à plusieurs reprises. Bref, vous l’aurez compris, ce Zookeeper doucement délirant est un très bon jeu « feel good ». Dans le contexte actuel, il est donc fortement recommandé.