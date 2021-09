Le modèle de l’iPod touch 5 avec 16 Go de stockage est désormais considéré comme obsolète aux yeux d’Apple. Il a vu le jour en 2013. Il s’agit d’une version spécifique, à ne pas confondre avec les modèles de 32 et 64 Go.

Les produits sont considérés comme obsolètes lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de sept ans. Apple n’effectue plus de réparations matérielles sur les produits obsolètes, à l’exception des Mac portables éligibles à une réparation portant uniquement sur la batterie pendant une période supplémentaire. Les centres de services agréés Apple ne peuvent pas commander de pièces détachées pour les produits obsolètes.

Cette version spécifique avec 16 Go de stockage a été lancée comme une option entrée de gamme de l’iPod touch 5 sorti un an plus tôt. Par rapport aux modèles de 32 et 64 Go, le modèle de 16 Go n’était proposé que dans un seul coloris (argent) et n’avait pas de capteur photo ni de dragonne.

Le successeur a été l’iPod touch 6 en 2015 avec de meilleures performances générales et l’abandon de la dragonne. Apple a ensuite proposé l’iPod touch 7 en 2019 avec là encore des améliorations de performances. Mais il n’y a pas eu de nouveau modèle depuis, suggérant qu’Apple a mis un terme définitif à son baladeur. Il est toutefois bon de noter que le dernier modèle en date a toujours le droit aux mises à jour et se veut d’ailleurs compatible avec iOS 15.