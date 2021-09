Enregistrée en direct-live à Broadway (dans le Gerald Schoenfeld Theatre), la comédie musicale Come From Away est disponible aujourd’hui sur le service Apple TV+. Come From Away raconte l’histoire dramatique de 7000 passagers bloqués dans la ville de Gander à Terre-Neuve. Ces passagers ne peuvent plus embarquer, et ce pour une raison tragique : l’attentat des tours jumelles vient tout juste de se produire et les Etats-Unis viennent d’ordonner que tous les avions restent au sol. Malgré les informations qui parviennent au passager, de nouveaux élans d’amitié et d’espoir vont surgir du néant, en partie grâce à la disponibilité des habitants de Terre-Neuve.

Le casting de la comédie musicale comprend Petrina Bromley, Jenn Colella, De’Lon Grant, Joel Hatch, Tony LePage, Caesar Samayoa, Q. Smith, Astrid Van Wieren, Emily Walton, Jim Walton, Sharon Wheatley et Paul Whitty. L’intégralité de la comédie musicale est bien sûr sous-titrée en français.