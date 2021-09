Annoncé depuis de longs mois et reporté suite à la pandémie, Hundred Days prend enfin date sur iOS ! Cette simulation vinicole particulièrement détaillée place le joueur à la tête d’une exploitation, l’objectif étant bien sûr de produire en masse le vin le plus délicieux qui soit : « Analysez les dernières tendances du marché, choisissez vos cépages, vendez vos vins et faites prospérer votre vignoble ! » Il faudra être méticuleux, protéger ses cépages des parasites, respecter les saisons, et bien préparer la phase de fermentation et d’addition des levures afin d’obtenir un vin de table « premium ». En bout de chaîne, il sera même possible de personnaliser la forme des bouteilles et de concevoir ses propres étiquettes !

Le jeu étant assez complexe (beaucoup de paramètres à gérer), 3 niveaux de difficulté sont proposés afin de permettre à chacun de devenir vigneron virtuel. Hundred Days arrive le mois prochain sur iOS. Le jeu peut déjà être précommandé à cette adresse au prix de 5,99 euros.